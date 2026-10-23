Над 1200 души се включиха в 11-тата Обиколка на Варненското езеро

11-ата Обиколка на Варненското езеро събра велосипедисти, пешеходни туристи и каякари, които споделиха един ден сред природатв в едно от най-емблематичните туристически събития за региона

В инициативата се включиха над 1200 души от 33 населени места в страната – повече от 700 велосипедисти, около 400 пешеходни туристи и близо 70 гребци. Десетки доброволци също допринесоха за провеждането на събитието, а сред участниците имаше и близо 60 деца, които се включиха заедно с родителите си.

Организатори са Велоклуб „Устрем“ и Туристическо дружество „Родни балкани“, с подкрепата и в партньорство с общините Варна и Белослав.

Пешеходната група потегли в 8:30 ч. с автобуси от Катедралата във Варна до таверна „Панорама“. От там участниците продължиха пеша по южния бряг на езерото към Белослав, водени от опитни планински водачи. След почивката групата премина с ферибот до северния бряг и продължи към с. Казашко, където автобусите очакваха туристите за обратния път до Варна. Общата дължина на пешеходния маршрут беше 22 км.

Велосипедистите стартираха в 9:00 ч. от Катедралата и под полицейска охрана преминаха през Аспаруховия мост и крайезерния път. През района на таверна „Панорама“ те поеха по черния път покрай южния бряг на езерото към Белослав. След почивката участниците се отправиха към ферибота, който за първи не успя да побере всички участници наведнъж и преминаването се осъществи на два курса. От северната страна маршрутът премина през Страшимирово, Езерово и Казашко, където беше организиран подкрепителен пункт, а след това продължи покрай Тополи и Пивоварния завод до финала пред магазин Aiko.

Каяк групата стартира в 8:30 ч. от с. Страшимирово. В нея се включиха близо 30 индивидуални гребци, както и участници и водачи от седем каяк клуба от различни части на България. Въпреки че метеорологичните условия бяха на границата на комфортните за гребане, ентусиазмът на участниците и красивите гледки превърнаха прехода в положително и запомнящо се преживяване.

Маршрутът премина покрай Свинския остров, Езерово, Флотския арсенал, местността Ятата и музей-подводница „Слава“. След почивка в Белослав каякарите се завърнаха в Страшимирово.

Кулминацията на деня беше общата среща на трите групи на площада в Белослав, който едва побра всички участници. Там бяха организирани подкрепителен пункт и томбола с над 60 награди.

Приветствия към участниците отправиха кметът на община Варна Благомир Коцев и кметът на община Белослав Деян Иванов. Двамата също се включиха в събитието заедно с други официални гости.

Един от най-вълнуващите моменти беше общото преминаване с ферибота. Велосипедистите и пешеходците се качиха на борда, а гребците продължиха с лодките си. Така участниците от трите групи отново се събраха за обща снимка във Варненското езеро заедно с подводница „Слава“ като впечатляващ фон.

Основната цел на Обиколката на Варненското езеро беше участниците да прекарат един пълноценен ден сред природата, да открият интересни места и да общуват. Инициативата насърчава и хората,

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