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Хандбалистките на България загубиха от Италия в първия мач от първия кръг на световните квалификации

  • 22 окт 2026 | 22:22
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Хандбалистките на България загубиха от Италия в първия мач от първия кръг на световните квалификации

Женският национален отбор на България по хандбал загуби с 23:27 (11:13) от Италия в Кранево в първи мач от първия кръг на световните квалификации.

Българките започнаха добре двубоя и малко след средата на първата част водеха с 9:6, но последваха силни десетина минути на италианките, които след серия от 7:1 стигнаха до обрат за 13:10 и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Италия поддържаше аванс от 2-3 гола през по-голямата част от второто полувреме, а на практика те предрешиха срещата с три поредни попадения за 27:22 две минути преди края.

Лора Сарандева беше най-резултатна за българките с 6 гола, 5 добави Лидия Ковачева, а по 4 пъти се разписаха Габриела Георгиева и Маринела Панайотова. За "Скуадрата" с по 6 гола изпъкнаха Рамона Манойлович и Джада Бабо.

Реваншът е в неделя (25 октомври) от 20,00 часа българско време в Италия.

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