Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки във Франция

  • 22 окт 2026 | 20:21
  • 355
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки във Франция

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара. Петкратните европейски шампионки, които да поставени под номер 8 в схемата, надделяха убедително над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея) с 21:10, 21:13 за 38 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите сестрите ще играят срещу вторите поставени и номер 4 в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран (Малайзия).

Стефани и Габриела Стоеви са номер 9 в света на двойки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

114-тото издание на Обиколката на Франция ще започне от Единбург

114-тото издание на Обиколката на Франция ще започне от Единбург

  • 22 окт 2026 | 14:45
  • 586
  • 0
БОК представи екипировката за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

БОК представи екипировката за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

  • 22 окт 2026 | 13:40
  • 496
  • 0
Два четвъртфинала за България на турнир по бадминтон в Гърция

Два четвъртфинала за България на турнир по бадминтон в Гърция

  • 22 окт 2026 | 02:02
  • 637
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

  • 21 окт 2026 | 19:36
  • 822
  • 0
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

  • 21 окт 2026 | 16:22
  • 672
  • 0
Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

  • 21 окт 2026 | 16:14
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нордселанд 0:1 ЦСКА, фантастична намеса на Лапоухов

Нордселанд 0:1 ЦСКА, фантастична намеса на Лапоухов

  • 22 окт 2026 | 20:48
  • 54527
  • 132
11-те на Виктория (Пилзен) и Левски

11-те на Виктория (Пилзен) и Левски

  • 22 окт 2026 | 20:49
  • 1185
  • 0
Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 13810
  • 117
Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява, имаме по-богата история от повечето клубове

Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява, имаме по-богата история от повечето клубове

  • 22 окт 2026 | 19:16
  • 2225
  • 22
Лига Европа: играят се осем срещи, голове на всички стадиони

Лига Европа: играят се осем срещи, голове на всички стадиони

  • 22 окт 2026 | 19:25
  • 7522
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 15905
  • 27