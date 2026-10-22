Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки във Франция

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара. Петкратните европейски шампионки, които да поставени под номер 8 в схемата, надделяха убедително над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея) с 21:10, 21:13 за 38 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите сестрите ще играят срещу вторите поставени и номер 4 в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран (Малайзия).

Стефани и Габриела Стоеви са номер 9 в света на двойки.

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