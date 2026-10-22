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17-годишна ръгбистка почина след травма от мач

  • 22 окт 2026 | 18:47
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17-годишна ръгбистка почина след травма от мач

17-годишна състезателка по ръгби почина след травма, получена по време на мач във Франция.

Клеа Мение, която играе на позиция в третата линия на отбора на Union du Bassin Marmandais, е починала вследствие на инцидент по време на среща срещу Agen Agglo Rugby при девойките до 18 години в събота, съобщиха от нейния клуб.

След като ѝ е била оказана медицинска помощ на терена, младата състезателка е транспортирана в болница „Пелегрен“ в Бордо, където е починала вследствие на получените травми.

Нито клубът, нито Френската федерация по ръгби (FFR) са разкрили подробности за естеството на нараняването ѝ.

„С огромна тъга и неописуема болка Union du Bassin Marmandais научи за смъртта на Клеа“, се казва в официално изявление на клуба, в което се отдава признание и на екипите на спешна помощ, оказали медицинска помощ на състезателката.

„Мислите ни са и с нейните близки и приятели, чиято огромна болка споделяме, както и с нейните съотборнички, треньори и всички, които са имали привилегията да я познават и да споделят с нея страстта към ръгбито.

Това е изключително тежко изпитание за нашия клуб. Ще преминем през него заедно – обединени, солидарни и подкрепящи се взаимно.“

От Френската федерация по ръгби също изразиха съболезнованията си.

„Тази загуба разтърси дълбоко цялото ръгби семейство.

В тези моменти на скръб Френската федерация по ръгби иска да изрази пълната си подкрепа и съпричастност към семейството и близките на Клеа.

Поднасяме най-искрените си съболезнования и на нейните съотборнички, треньори и всички членове на Union du Bassin Marmandais.

Ще бъдат положени всички усилия, за да се изяснят обстоятелствата около този трагичен инцидент.“

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