Гергана Павлова и Цветомир Стоянов отпаднаха на четвъртфиналите в Пиргос

Гергана Павлова и Цветомир Стоянов отпаднаха на четвъртфиналите на единично на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series" в Пиргос, Гърция.

Гергана Павлова, която е поставена под номер 1 при жените, загуби от осмата в схемата Нели Нейман (Израел) в оспорван мач с 21:16, 19:21, 13:21.

При мъжете Стоянов, осми поставен, отстъпи пред Мехмед Джан Торемис (Турция) с 19:21, 8:21.

И двамата записаха по два успеха преди днешните си двубои.

В надпреварата участваха 13 български състезатели.

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