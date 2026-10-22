Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

114-тото издание на Обиколката на Франция ще започне от Единбург

  • 22 окт 2026 | 14:45
  • 395
  • 0
114-тото издание на Обиколката на Франция ще започне от Единбург

Сто и четиринадесетото издание на най-престижното колоездачно състезание в света - Обиколката на Франция, ще започне на 2 юли 2027 година в шотландския град Единбург.

Надпреварата ще завърши по традиция в Париж на 27 юли, а колоездачите ще преминат последователно през Алпите и през Пиренеите, стана ясно по време на церемонията по разкриване на маршрута.

Първите три етапа ще бъдат на територията на Великобритания, която ще приеме старта на Тур дьо Франс за трети път след 2007 и 2014 година. В откриващия ден участниците ще карат от Единбург до Карлайл. Вторият етап ще бъде от Кезуик до Ливърпул, а третият - от Уелшпул до Кардиф.

На френска територия състезанието ще се пренесе в четвъртия етап, преди който ще има ден почивка. Стартът и финалът на четвъртия етап ще бъдат в Шербур.

Планира са два индивидуални етапа по часовник - 38 километра в седмия етап от Блоа до Шамбор и 33 километра със старт и финал в Тулуза в 16-ия етап.

Ще бъдат преодолeни шест планински етапа, като като "кралски" се очертава 18-ият. Той е с дължина от 170 километра и 5400 метра положителна денивелация, като стартът ще бъде даден в По, а финалът е на Кол дю Порте. В средата на етапа ще бъде премината и легендарната височина Турмале.

Първият планински финал ще бъде в деветия етап на Гран Коломбие.

Общата дължина на предстоящата Обиколка на Франция е 3479 километра, а положителната денивелация е 53 450 метра.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

БОК представи екипировката за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

БОК представи екипировката за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

  • 22 окт 2026 | 13:40
  • 402
  • 0
Два четвъртфинала за България на турнир по бадминтон в Гърция

Два четвъртфинала за България на турнир по бадминтон в Гърция

  • 22 окт 2026 | 02:02
  • 616
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

  • 21 окт 2026 | 19:36
  • 803
  • 0
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

  • 21 окт 2026 | 16:22
  • 660
  • 0
Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

  • 21 окт 2026 | 16:14
  • 805
  • 0
Магнус Карлсен: Изкуственият интелект показа на хората, че не са много добри на шах

Магнус Карлсен: Изкуственият интелект показа на хората, че не са много добри на шах

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 1623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 3514
  • 50
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 12229
  • 74
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 15572
  • 57
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 27025
  • 24
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 7915
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 9124
  • 20