114-тото издание на Обиколката на Франция ще започне от Единбург

Сто и четиринадесетото издание на най-престижното колоездачно състезание в света - Обиколката на Франция, ще започне на 2 юли 2027 година в шотландския град Единбург.

Надпреварата ще завърши по традиция в Париж на 27 юли, а колоездачите ще преминат последователно през Алпите и през Пиренеите, стана ясно по време на церемонията по разкриване на маршрута.

Първите три етапа ще бъдат на територията на Великобритания, която ще приеме старта на Тур дьо Франс за трети път след 2007 и 2014 година. В откриващия ден участниците ще карат от Единбург до Карлайл. Вторият етап ще бъде от Кезуик до Ливърпул, а третият - от Уелшпул до Кардиф.

На френска територия състезанието ще се пренесе в четвъртия етап, преди който ще има ден почивка. Стартът и финалът на четвъртия етап ще бъдат в Шербур.

Планира са два индивидуални етапа по часовник - 38 километра в седмия етап от Блоа до Шамбор и 33 километра със старт и финал в Тулуза в 16-ия етап.

Ще бъдат преодолeни шест планински етапа, като като "кралски" се очертава 18-ият. Той е с дължина от 170 километра и 5400 метра положителна денивелация, като стартът ще бъде даден в По, а финалът е на Кол дю Порте. В средата на етапа ще бъде премината и легендарната височина Турмале.

Първият планински финал ще бъде в деветия етап на Гран Коломбие.

Общата дължина на предстоящата Обиколка на Франция е 3479 километра, а положителната денивелация е 53 450 метра.

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