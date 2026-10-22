БОК представи екипировката за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

ългарският олимпийски комитет представи днес екипировката на делегацията на страната за Младежките олимпийски игри Дакар 2026, които ще се състоят от 31 октомври до 13 ноември.

В екипировката а включени спортно и официално облекло. За първи път от години българският олимпийски тим ще дефилира в специални костюми, които бяха произведени за отбора от фирма „Камтекс“, която спечели обществената поръчка. Костюмите са в бял цвят, от две части с извезана емблема на БОК.

Спортната екипировка е на италианската марка ERREA. Тя е основана през 1988 година и още от самото начало се фокусира върху създаването на висококачествени спортни продукти, които съчетават иновативен дизайн, модерни технологии и функционалност. За делегацията за Младежките олимпийски игри компанията разработи специален дизайн, която съчетава традиционните цветове за България – част от националния трибагреник, както и характерни мотиви.

В ролята на манекени влязоха двама от участниците в Младежките игри – състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев.

„Надявам се, че нашите спортисти ще се чувстват уверени с облеклата, които имат, защото на състезание от такъв мащаб е важен всеки един детайл. И спортната екипировка, и костюмите са съобразени с горещото време, което ще ни посрещне в Африка. Цветовете на официалното облекло кореспондират с Дакар - пустинята, слънчевото време“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

Тя каза още, че никой в олимпийския щаб не прави прогнози за класиране, защото за тези Игри подборът бе направен по нова система - изцяло от световните федерации, съвместно с МОК, като националните олимпийски комитети нямаха решаващ глас.

„За нас е важно всички да имат най-добрите условия на подготовка, а в Дакар да покажат най-добрите си резултати“, добави Лечева.

Славчева и Митев казаха, че харесват екипите и се чувстват в тях удобно и красиво. Допада им ролята на манекени, но се надяват да бъдат запомнени и с успеха си на спортния терен.

„Екипите изглеждат страхотно и се радваме, че сме част от българския олимпийски отбор“, каза Калина Славчева.

След събитието председателят на БОК Весела Лечева потвърди новината на Световната федерация по стрелба, че е един от четиримата кандидати за президентския пост. Изборите са на 13 и 14 декември в Рим, а конкуренти на Лечева са настоящият президент Лучано Роси, президентът на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер, както и Константин Пироваров От Украйна.

„Моята състезателна кариера, както и сериозният ми управленски опит в спортните структури, и като министър, и като президент на федерация, и като вицепрезидент на европейската стрелба, правят тази номинация повече от логична. Смятам, че имам какво да дам на световната стрелба, ако бъда избрана, а и това ще е много висока оценка за българския спорт като цяло. Битката ще е много оспорвана, защото в нея са настоящият ръководител на световната федерация, както и тази на европейската. Винаги съм разчитала на честната игра, така че очаквам и сега да има оспорвана битка и феърплей“, коментира Лечева.

Весела Лечева е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион по спортна стрелба.

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