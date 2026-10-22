Диан Георгиев за загубата от Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) надигра с 3:0 в Добрич местния Рилци. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) с категоричен успех

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме беше равностойно. Допуснахме гол, но и ударихме две греди. През второто също не мога да кажа, че са ни надиграли. Имахме си положенията, но просто стоят физически по-добре и притежават малко повече класа. И, не на последно място, нашият годишен бюджет е колкото техният месечен. А и тренират всеки ден“.

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