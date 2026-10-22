Бивш капитан на Коста Рика е новият селекционер на страната

Коста Рика назначи бившия капитан и един от най-успешните местни футболисти Брайън Руис за селекционер на националния отбор на страната, а целта пред него е да класира тима на Световното първенство през 2030 година, обявиха от федерацията.

41-годишният костариканец получава постоянен договор за поста, след като постигна две победи като временен наставник – 3:0 над Никарагуа и 2:0 над Хаити в турнира КОНКАКАФ Лига на нациите по-рано този месец. Руис поема поста от аржентинеца Фернандо Батиста, който беше уволнен през септември, но се задържа много малко на поста. Батиста наследи Мигел Ерера, който пък не успя да класира страната за Световните футболни финали това лято в САЩ, Канада и Мексико.

La FCRF informa que @bryanruizcr fue designado oficialmente como director técnico de La Sele Mayor Masculina.🇨🇷 Ruiz estará acompañado por Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes. ¡Bienvenido a casa y muchos éxitos! 🇨🇷🙌 https://t.co/UrQY0ykudC — FCRF (@fcrf_cr) October 21, 2026

Като футболист Руис има много богата кариера, играл е за страната на три Световни първенства преди да се откаже през 2022 година и общо е записал 147 мача и 29 гола с националната фланелка. Бивш атакуващ халф, той е играл за отбори като Спортинг (Лисабон), Фулъм, ПСВ Айндховен, Твенте, и Коринтианс. В тренорския щаб влизат бившите му съотборници от националния тим Уилмър Лопес, Кристиан Боланос и Варди Алфаро. Дебютът за новия треньор и неговия щаб ще бъде в контролните срещи с Еквадор на 13 ноември и с Аржентина четири дни по-късно.

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Снимки: Gettyimages