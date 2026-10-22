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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша: Спечелихме прекалено икономично

  • 22 окт 2026 | 08:34
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Геша: Спечелихме прекалено икономично

Септември (Тервел) се наложи с 1:0 в Силистра над местния Доростол. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) си тръгна от Силистра с точките
Септември (Тервел) си тръгна от Силистра с точките

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Спечелихме прекалено икономично. Поведохме с 1:0 и с оглед на това, че преди време бяхме играли една контрола, която спечелихме с голям резултат, помислихме, че ще се случи същото и ще го изиграем на ходом. Прекалено лежерно изиграхме срещата, но трябваше да вкараме втори гол през второто полувреме, за да не се стигне до изненада, но в крайна сметка спечелихме точки“.

Снимка: septemvri98.com

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