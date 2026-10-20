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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша: Да си свършим работата

  • 20 окт 2026 | 08:25
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Геша: Да си свършим работата

Септември (Тервел) играе утре с Доростол в Силистра. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Все още не сме в оптимален състав. Подхождаме изключително сериозно към всеки двубой. Съперникът залага на млади, местни момчета, които ще искат да се представят от най-добрата си страна. Именно за това е необходимо да сме концентрирани максимално. Ако го направим, шансовете ни за успех са значителни. Остава да си свършим работата“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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