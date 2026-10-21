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Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

  • 21 окт 2026 | 19:36
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Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир във Франция

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които да поставени под номер 8 в схемата, надделяха в оспорван двубой над датчанките Катрин Ванг и Мете Верге с 21:12, 19:21, 21:16 за 55 минути.

Двата дуета си размениха по един гейм, а в решителния трети българките няколко пъти повеждаха убедително с 12:7, 16:11 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат победителките от срещата между Ю-Джун Ким/Ю-Лим Ли (Република Корея) и Полина Бухрова/Евгения Кантемир (Украйна).

На единично Калояна Налбантова загуби в първия кръг от представителката на Тайван Чиу Пин-Чиан с 13:21, 11:21 за 45 минути.

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