Кристиано Роналдо пропусна дузпа, но Жоао Феликс спаси мача за Ал-Насър

Ал-Насър постигна трудна победа с 1:0 у дома над Неом в двубой от 10-ия кръг на Професионалната лига на Саидитска Арабия. Така шампионите се доближиха на две точки зад Ал-Хилал и на три зад лидера във временното класиране Ал-Кадисия, който обаче е с мач повече.

🚨HOW did Ronaldo miss this CR7 should have 2 goals today… https://t.co/Nx2wVltJKT — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 20, 2026

Тимът на Анге Постекоглу имаше предимство, но не успяваше да създаде много чисти голови положения. В добавеното време на първата част Кристиано Роналдо имаше огромна възможност да открие резултата, но капитанът на Ал-Насър пропусна дузпа, стреляйки силно встрани от вратата. Пропуските на петкратния носител на "Златната топка" не свършиха тук. Три минути след подновяването на играта Мане му подаде много добре с глава след центриране от фаул, но португалецът от три метра прати топката над вратата.

🚨| CRISTIANO RONALDO HAS MISSED THE PENALTY FOR AL-NASSR. ❌⚽ https://t.co/lemRQoLJtM — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 20, 2026

Все пак шампионите стигнаха до победата след гол на Жоао Феликс 61-вата минута. Португалецът получи от Анжело и със страхотен удар от границата на наказателното поле не остави шанс на стража на гостите. Това бе негов четвърти гол от началото на сезона с екипа на Ал-Насър.

João Félix, o melhor jogador da Liga Saudita 🔥🔥 https://t.co/HdCAVc07WB — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 20, 2026

В 75-ата минута Кристиано Роналдо пропусна трета възможност. Той овладя подаване в наказателното поле, но стреля покрай лявата греда.

Голямата заплаха за домакините в този мач бе Александре Лаказет, който пропусна една голяма възможност в самото начало, когато излезе сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. След това бившият нападател на Арсенал можеше и да изравни резултата, но негов удар с глава срещна гредата.

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Снимки: Imago