Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър

Кристиано Роналдо пропусна дузпа, но Жоао Феликс спаси мача за Ал-Насър

  • 20 окт 2026 | 23:13
  • 885
  • 3
Кристиано Роналдо пропусна дузпа, но Жоао Феликс спаси мача за Ал-Насър

Ал-Насър постигна трудна победа с 1:0 у дома над Неом в двубой от 10-ия кръг на Професионалната лига на Саидитска Арабия. Така шампионите се доближиха на две точки зад Ал-Хилал и на три зад лидера във временното класиране Ал-Кадисия, който обаче е с мач повече.

Тимът на Анге Постекоглу имаше предимство, но не успяваше да създаде много чисти голови положения. В добавеното време на първата част Кристиано Роналдо имаше огромна възможност да открие резултата, но капитанът на Ал-Насър пропусна дузпа, стреляйки силно встрани от вратата. Пропуските на петкратния носител на "Златната топка" не свършиха тук. Три минути след подновяването на играта Мане му подаде много добре с глава след центриране от фаул, но португалецът от три метра прати топката над вратата.

Все пак шампионите стигнаха до победата след гол на Жоао Феликс 61-вата минута. Португалецът получи от Анжело и със страхотен удар от границата на наказателното поле не остави шанс на стража на гостите. Това бе негов четвърти гол от началото на сезона с екипа на Ал-Насър.

В 75-ата минута Кристиано Роналдо пропусна трета възможност. Той овладя подаване в наказателното поле, но стреля покрай лявата греда.

Голямата заплаха за домакините в този мач бе Александре Лаказет, който пропусна една голяма възможност в самото начало, когато излезе сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. След това бившият нападател на Арсенал можеше и да изравни резултата, но негов удар с глава срещна гредата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Сити 5:1 АЕК, хеттрик на Фоудън

Манчестър Сити 5:1 АЕК, хеттрик на Фоудън

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 4625
  • 4
Ливърпул 4:3 Виляреал, Олувасей намали

Ливърпул 4:3 Виляреал, Олувасей намали

  • 20 окт 2026 | 21:10
  • 7245
  • 16
ПСЖ 4:2 Барселона, Фабиан донесе нов гол на домакините

ПСЖ 4:2 Барселона, Фабиан донесе нов гол на домакините

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 14387
  • 93
Легенда на Бешикташ оглави Турция

Легенда на Бешикташ оглави Турция

  • 20 окт 2026 | 20:50
  • 3485
  • 0
Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

  • 20 окт 2026 | 20:45
  • 1974
  • 0
Емери няма да може да разчита на двама основни играчи за известно време

Емери няма да може да разчита на двама основни играчи за известно време

  • 20 окт 2026 | 20:38
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 278650
  • 79
ПСЖ 4:2 Барселона, Фабиан донесе нов гол на домакините

ПСЖ 4:2 Барселона, Фабиан донесе нов гол на домакините

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 14387
  • 93
Ливърпул 4:3 Виляреал, Олувасей намали

Ливърпул 4:3 Виляреал, Олувасей намали

  • 20 окт 2026 | 21:10
  • 7245
  • 16
Манчестър Сити 5:1 АЕК, хеттрик на Фоудън

Манчестър Сити 5:1 АЕК, хеттрик на Фоудън

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 4625
  • 4
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 20062
  • 31
Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 8437
  • 18