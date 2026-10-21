Още двама основни играчи на ПСЖ с контузии

Ситуацията с контузиите в Пари Сен Жермен се влоши значително по време на снощния двубой срещу Барселона в Шампионската лига. Тимът на Луис Енрике спечели с 4:2, но треньорът няма да може да разчита на няколко основни футболисти в следващите седмици.

Най-тежка е травмата на Хвича Кварацхелия, на когото му предстои операция на дясното коляно. Грузинецът няма да играе до края на сезона.

PSG’s victory over Barca comes at a cost, with three key players suffering injuries. 😔 Dembele - Left thigh injury and will be out for weeks. Kvaratskhelia - Raptured ACL and will be out for the rest of the season. Marquinhos - Right thigh injury and will be out for weeks. https://t.co/XMtC0FavBv — Upper sports Channel (@uppersportsC) October 21, 2026

Вчера контузии получиха още Усман Дембеле и капитана Маркиньос. Носителят на “Златната топка” е с контузия в лявото бедро, а Маркиньос има проблем в дясното бедро. От клуба обявиха, че двамата ще отсъстват няколко седмици. Извън терените за подобен период е и Нуно Мендеш, който получи контузия преди няколко дни по време на мача срещу Страсбург.

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Снимки: Imago