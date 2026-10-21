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Тиери Анри за Дуе: Ефикасността е секси!

  • 21 окт 2026 | 12:24
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Френската футболна легенда Тиери Анри не крие симпатиите си към сънародника си Дезире Дуе, който бе сред героите на Пари Сен Жермен при победата срещу Барселона с 4:2 в Шампионската лига, отличавайки се с гол и асистенция.

"Няма никакъв смисъл да се повтарят до втръсване финтове или каквото и да е бавене на топката. Именно това харесвам при един играч. Ефикасността е секси! А в този момент той е под пълна пара!", каза Анри в CBS Sports за Дуе, на когото е бил треньор в олимпийския отбор на Франция.

"Дуе е много добра новина за ПСЖ, тъй като те имат голяма нужда от него в този момент. Отборът трябва да продължи да прави това, което прави до момента!", насърчи легендата на Арсенал развитието на Пари Сен Жермен под ръководството на Луис Енрике, добавя БТА.

Всички си свършихме работата срещу Барселона, горд е Дезире Дуе
Всички си свършихме работата срещу Барселона, горд е Дезире Дуе
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