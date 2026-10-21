Тиери Анри за Дуе: Ефикасността е секси!

Френската футболна легенда Тиери Анри не крие симпатиите си към сънародника си Дезире Дуе, който бе сред героите на Пари Сен Жермен при победата срещу Барселона с 4:2 в Шампионската лига, отличавайки се с гол и асистенция.
"Няма никакъв смисъл да се повтарят до втръсване финтове или каквото и да е бавене на топката. Именно това харесвам при един играч. Ефикасността е секси! А в този момент той е под пълна пара!", каза Анри в CBS Sports за Дуе, на когото е бил треньор в олимпийския отбор на Франция.
"Дуе е много добра новина за ПСЖ, тъй като те имат голяма нужда от него в този момент. Отборът трябва да продължи да прави това, което прави до момента!", насърчи легендата на Арсенал развитието на Пари Сен Жермен под ръководството на Луис Енрике, добавя БТА.