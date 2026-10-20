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Леонид "chopper" Вишняков намекна, че се отказва от професионалната игра

  • 20 окт 2026 | 19:01
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Леонид "chopper" Вишняков намекна, че се отказва от професионалната игра

Леонид "chopper" Вишняков изглежда е сложил край на кариерата си като професионален състезател по Counter-Strike 2.

29-годишният руснак, който в момента е на пейката на Team Spirit и има над милион долара спечелени от турнири, заяви по време на свой стрийм, че няма намерение да се връща към активната игра.

"Мисля, че съм силно изтощен от професионалната си кариера и от CS като цяло. Животът, който водя сега, ми харесва повече", сподели chopper. Той не изключи възможността един ден да стане треньор, но засега не желае да се състезава.

Снимка: HLTV

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