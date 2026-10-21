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Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

  • 21 окт 2026 | 16:22
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Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

На основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с решение № 13 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. с постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 000 000 евро за организирането и провеждането през май на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza.

България беше домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d’Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът премина през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 – 10 май.

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