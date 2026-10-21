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Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

  • 21 окт 2026 | 16:14
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Адиел Дунева остана на крачка от медалите в Казахстан

Адиел Дунева се класира на четвърто място в дисциплината 10 метра пневматичен пистолет на турнира по спортна стрелба Гран При в Шимкент , Казахстан. Турнирът е официален от календара на Международната федерация по спортна стрелба.

Българката се класира за финала с осми резултат от 569 точки и бе съвсем близо до спечелването на медал, но малко не ѝ достигна да се качи на почетната стълбичка.

В същата дисциплина Лидия Ненчева зае 11-о място, а при мъжете на 10 метра пневматичен пистолет Николай Панов се класира на десета позиция.

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