Liquid на Георги "Jorko" Митев стартира с тежка загуба в Сърбия

Българската звезда Георги "Jorko" Митев и отборът на Liquid започнаха разочароващо участието си на турнира по CS2 - 1win Private Club 2, който се провежда в сръбската столица Белград.

expected result, no upset for liquid today https://t.co/jmzaPUwhIR — FNATIC CS (@FNATICCS2) October 19, 2026

Съставът не успя да се противопостави на Fnatic, който показа силна игра и спечели серията с 2:0 (13-7, 13-4). На Inferno съперникът надделя, а на Cache превъзходството му беше още по-осезаемо.

highlight after highlight today https://t.co/ZBJTE1WSQc — FNATIC CS (@FNATICCS2) October 19, 2026

Следващият съперник на отбора ще бъде magic, а двубоят ще се играе утре от 15:00 ч.

Снимка: HLTV

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