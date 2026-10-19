Liquid на Георги "Jorko" Митев стартира с тежка загуба в Сърбия

Българската звезда Георги "Jorko" Митев и отборът на Liquid започнаха разочароващо участието си на турнира по CS2 - 1win Private Club 2, който се провежда в сръбската столица Белград.
Съставът не успя да се противопостави на Fnatic, който показа силна игра и спечели серията с 2:0 (13-7, 13-4). На Inferno съперникът надделя, а на Cache превъзходството му беше още по-осезаемо.
Следващият съперник на отбора ще бъде magic, а двубоят ще се играе утре от 15:00 ч.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google