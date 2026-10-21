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Севиля пусна официална жалба срещу съдийството на мача с Реал Мадрид

  • 21 окт 2026 | 13:43
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Два дни след загубата от Реал Мадрид с 1:4 в мач от Ла Лига, която бе белязана от спорни съдийски решения, от Севиля обявиха, че са подали жалба до Ла Лига заради фаворизирането на съперника на терена, пишат испанските медии. Арда Гюлер не бе изгонен от терена за удар с лакът в 23-ата минута, а малко по-късно откри резултата. Веднага след края на мача треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа критикува остро съдийските решения. 

В жалбата на Севиля се изразява "дълбоко несъгласие с аудиовизиолното отразяване на мача". В предаването "Ел Партидасо" Серхио Каранса Лескано, който е отговорен за директното телевизионно излъчване на мачовете, призна, че са взели решение да не повтарят на забавен кадър нарушението на Арда Гюлер във въпросния мач. От Севиля пишат, че става дума за "неравностойно и недостатъчно излъчване и повторение на решаващите акции от мача". Андарусийците имат сериозни претенции още за нарушение на Марк Кукурея срещу Пеке, което според тях е дузпа, както и фаул на Конате срещу Роби Уре в началото на атаката при втория гол на Реал

От Севиля подчертават, че при дузпата за Реал Мадрид, отсъдена за нарушение срещу Килиан Мбапе, е повтаряна ситуацията от различни ъгли и планове. Отборът на Севиля остана неудовлетворен и от срещата с Техническия комитет на съдиите (CTA). Клубът дори заплаши, че ще си търси правата по съдебен ред. 

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Снимки: Imago

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