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Спорт без бариери: България на iSportFest 2026

  • 21 окт 2026 | 10:41
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Спорт без бариери: България на iSportFest 2026

Шестима български атлети с интелектуални затруднения отпътуваха днес за Испания, където ще вземат участие в международния спортен фестивал Fiesta del Deporte: iSportFest 2026. Събитието ще се проведе от 23 до 25 октомври в Мурсия и Картахена и ще обедини участници от различни европейски държави около идеята за спорт без бариери и равни възможности за всички.

Българските атлети са Ангел Бояджиев, Димитър Тенчев, Моника Иванова, Никола Тагарев, Нина Ал Рифаи и Храбър Натов. Те ще бъдат придружавани от Стефка Джобова и Ивелина Кирилова - международно признати експерти в областта на адаптираната физическа активност и спорт (АФАС) и преподаватели в Национална спортна академия „Васил Левски“, Христо Панчев – треньор и Йоанна Дочевска - мениджър на проекта от страна на АРБС.

Фестивалът е част от европейска инициатива, съфинансирана от Европейския съюз и координирана от Университета в Мурсия. Програмата включва над 70 спортни, развлекателни и образователни активности, сред които водни, плажни и градски спортове, практически работилници и интерактивни занимания, достъпни за хора с различни способности и нива на подготовка.

Участието на българските атлети е възможност не само за спортни преживявания, но и за нови приятелства, международен обмен и личностно развитие. Срещите с участници от други държави, съвместните спортни дейности и преодоляването на нови предизвикателства създават условия за развитие на увереност, самостоятелност и социални умения. За хората с интелектуални затруднения подобни международни инициативи имат особено значение, тъй като предоставят възможности за пълноценно участие в обществения живот и преживявания извън познатата среда.

В инициативата участват организации от 13 европейски държави, които споделят общата цел да насърчават приобщаването чрез спорт. Асоциация за развитие на българския спорт ще представи България и ще допринесе със своя опит в организирането на приобщаващи спортни дейности и работата с хора с интелектуални затруднения.

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