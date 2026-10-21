КНДР пристига със седем световни рекордьори на световното по вдигане на тежести

Най-значимото състезание по вдигане на тежести след Олимпийските игри в Париж през 2024 година стартира следващата седмица в китайския град Нинбо. Повече от 500 състезатели ще дадат официален старт на битката за квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година.

Световното първенство под егидата на Международната федерация по вдигане на тежести, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември, е първото от общо десет квалификационни събития. Форумът събира изключителна селекция от таланти, включително 18 от 19-те щангисти, поставили световни рекорди при мъжете и жените през последните шест месеца.

Големите отсъстващи и олимпийските шампиони

Няколко водещи фигури предпочетоха да пропуснат шампионата в Нинбо и да стартират квалификационния си цикъл на второто събитие в Катар в началото на декември. Сред тях са златните медалистки от Париж Оливия Рийвс от САЩ и Солфрид Коанда от Норвегия, които лекуват контузии в гърба. Олимпийският шампион от Индонезия Ризки Джунианся пък няма право да се състезава поради временно наказание, свързано с нарушения на правилата за местонахождение.

След като четирима от китайските златни медалисти от 2024 година прекратиха кариерата си или бяха изместени от по-млади състезатели, в стартовия списък за Нинбо фигурират едва трима шампиони от Париж. Това са българинът Карлос Насар, Лиу Хуанхуа (който ще вдига в група Б заради здравословни проблеми) и трикратният олимпийски първенец в свръхтежка категория Лаша Талахадзе, за когото това е първо международно участие след френската столица.

Мощното завръщане на Северна Корея

Основната разлика спрямо началото на предходния олимпийски цикъл е присъствието на КНДР. След като се завърнаха на международната сцена през 2023 година след четиригодишно отсъствие заради пандемията, севернокорейците завоюваха повече големи титли и регистрираха повече световни рекорди от всяка друга нация.

От 13-те представители на КНДР в Нинбо, 12 ще участват в група А, като седем от тях са актуални световни рекордьори. В категория до 69 кг една срещу друга ще се изправят световните шампионки Ри Сук и Сон Кук-Хян, след като Ри се качи в по-горна категория. Домакините от Китай няма да имат представител в тази дивизия, в която са заявени 48 състезателки в четири сесии.

Разпределение на силите и фаворити

Китай, САЩ, Русия и Китайско Тайпе разполагат с максималните състави от по 16 състезатели. Домакините имат 15 представители в групите А, американците – девет, руснаците – шест, а Китайско Тайпе – пет. Силният тим на Иран има осем от своите 11 щангисти в елитните групи, докато Армения е с шест от общо 13 участници.

Една от големите надежди на Китай – 19-годишната Ян Лиууе, която постави световни рекорди в изхвърлянето и двубоя на Азиатските игри в категория до 61 кг, заяви амбиция за рекорд и в изтласкването, за да направи пълен комплект върхови постижения в Нинбо. В свръхтежка категория при жените фаворитка е местната любимка Ли Ян, а сериозен напредък демонстрират Ихлеф Уисал от Катар и Марифеликс Сария от Куба.

При свръхтежките мъже се очаква една от най-интригуващите битки. Призовите трима от Азиатските игри подновяват съперничеството си – Али Давуди от Иран и Али Амар Юсур от Ирак, постигнали двубои съответно от 466 кг и 465 кг, заедно с Гор Минасян от Бахрейн. Конкуренцията ще бъде ожесточена и от сънародника на Давуди – Алиреза Юсефи, европейския шампион Вараздат Лалаян от Армения, както и Лаша Талахадзе.

В категория до 75 кг с най-висок заявен двубой е Рахмат Ервин от Индонезия, записал два световни рекорда на Азиатските игри. Категория до 85 кг се очертава изключително оспорвана с 44 участници, разпределени в четири групи, където с най-висока заявка е колумбиецът Йейсон Лопес, преследван от състезатели от КНДР, Китай, Казахстан, Иран, Египет и Молдова.

В категория до 95 кг абсолютен фаворит е Карлос Насар, а при 110-килограмовите очакванията са узбекът Акбар Джураев да спечели своята четвърта световна титла.

Регламент за квалификациите

За да получат ранглиста за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година, щангистите трябва да се състезават в минимум пет от общо десетте квалификационни турнира. Календарът е структуриран в два периода:

Първи период: Включва шест турнира (необходими са три записани двубоя), като стартира в Нинбо и завършва със Световното първенство през септември 2027 година. Втори период: Състои се от четири надпревари (необходими са два двубоя) и ще се проведе от ноември 2027 година до май 2028 година.

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