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БОК издаде справочник за Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 20 окт 2026 | 16:50
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БОК издаде справочник за Младежките олимпийски игри в Дакар

Българският олимпийски комитет издаде справочник за Младежките олимпийски игри в Дакар. В него са събрани биографиите на българките спортисти, представя се състава на делегацията, програмата, обектите и историята, както и досегашното участие на родните делегации.

"За всеки член на българския олимпийски тим това ще е скъп спомен. Надявам се състезателите, които ще представят страната ни, да имат много поводи да раздават автографи", каза председателят на БОК Весела Лечева, която разлисти първа книжката днес.

Автори на справочника са журналистките от БТА Боряна Тончева и Ива Кръстева, които имат дълъг опит в отразяването както на Олимпийски игри, така и на българския спорт.

Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 година (Dakar 2026) ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември в Сенегал. Те са първите на континента Африка. След като първоначално бяха планирани за 2022 година, Игрите бяха отложени за 2026 година заради пандемията от КОВИД-19, която пренареди световния спортен календар. България е представена от 17 млади състезатели в 13 вида спорт.

Спортистите ще бъдат разпределени в три основни зони в Сенегал - столицата Дакар, Диамниадио - нов развиващ се град на около 30 км от Дакар, в който се намира и олимпийското село и Сали - крайбрежен град на 80 км южно от столицата.

Официалният старт на Младежките олимпийски игри ще бъде даден на 31 октомври с Церемонията по откриването, въпреки че квалификациите по бейзбол5 започват още на предния ден (30 октомври). Първите медали ще бъдат раздадени на 1 ноември в плуването и джудото.

БОК ще покаже пред журналисти официалното и спортното облекло в четвъртък, а следващата седмица е изпращането на делегацията.

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