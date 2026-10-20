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Свиндал стана част от треньорския щаб в Норвегия

  • 20 окт 2026 | 14:12
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Свиндал стана част от треньорския щаб в Норвегия

Норвежката ски легенда Аксел Лунд Свиндал се присъедини към треньорския щаб на националния отбор на родината си, съобщава агенция АП.

Свиндал - последният норвежец, спечелил олимпийско злато в алпийските ски (през 2018 година), коментира, че е приел позиция с частична заетост, след като е получил предложение от настоящи членове на тима.

Аксел Лунд Свиндал: Линдзи Вон може да спечели медал
Аксел Лунд Свиндал: Линдзи Вон може да спечели медал

„Когато това лято спортисти и треньори се обърнаха към мен с конкретно предизвикателство и предложение как бих могъл да помогна, идеята ми се стори много вълнуваща“, заяви 43-годишният Свиндал, който прекрати състезателната си кариера през 2019-а заради хронични контузии в коленете.

Аксел Лунд Свиндал, който през 2022 година претърпя операция след диагноза рак на тестисите, беше част от треньорския екип на Линдзи Вон преди тазгодишните Зимни олимпийски игри.

Той беше голямата звезда на Олимпиадата във Ванкувър през 2010-а, където спечели злато в супергигантския слалом, сребро в спускането и бронз в гигантския слалом. Осем години по-късно - в Пьончан, Свиндал завоюва златото в спускането, а освен това е петкратен световен шампион и двукратен носител на Големия кристален глобус в Световната купа) . през 2007-а и 2009 година.

Свиндал разкри, че страда от рак на тестисите
Свиндал разкри, че страда от рак на тестисите

На тазгодишните Олимпийски игри в Милано-Кортина отборът на Норвегия спечели само два медала в алпийските ски - сребро и бронз. На Игрите през 2022 година страната имаше четири отличия, но нито едно от тях не беше златно.

„Разполагаме със силна група от спортисти и треньори, които непрекъснато работят за своето развитие“, каза спортният директор на норвежкия отбор по алпийски ски Клаус Ристе.

„Аксел познава елитния спорт и от двете страни. Знае какво е необходимо, за да се постигне успех на най-високо ниво. Вярваме, че той може да допринесе с ценни гледни точки в процеса на предприемане на нови стъпки напред“, добави той.

От норвежкия отбор съобщиха, че Аксел Лунд Свиндал вече е с тима на подготвителен лагер преди началото на стартовете за Световната купа в Зьолден, като той „ще оказва съдействие и в определени периоди през целия сезон“.

Една от звездите, която отсъства от лагера, е Александър Омод Килде. Миналата седмица, по време на тренировка по спускане в Чили, той скъса ахилесово сухожилие вследствие на падане.

„Това е програма, в която вярвам и смятам, че мога да допринеса в няколко направления, макар и да не съм с отбора всяка седмица“, уточни Свиндал.

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