Най-добрите ни бадминтонистки ще участват на World Tour Super 750 във Франция

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова ще участват тази седмица на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара.

На двойки жени петкратните европейски шампионки сестри Стоеви са поставени под номер 8 в схемата и ще започнат с двубой срещу Катрин Ванг и Мете Верге.

На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Тайван Чиу Пин-Чиан,

Срещите на българките започват утре.

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