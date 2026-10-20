Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Най-добрите ни бадминтонистки ще участват на World Tour Super 750 във Франция

  • 20 окт 2026 | 14:05
  • 187
  • 0
Най-добрите ни бадминтонистки ще участват на World Tour Super 750 във Франция

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова ще участват тази седмица на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара.

На двойки жени петкратните европейски шампионки сестри Стоеви са поставени под номер 8 в схемата и ще започнат с двубой срещу Катрин Ванг и Мете Верге.

На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Тайван Чиу Пин-Чиан,

Срещите на българките започват утре.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Йоана Илиева отново се изкачи до №3 в световната ранглиста

Йоана Илиева отново се изкачи до №3 в световната ранглиста

  • 20 окт 2026 | 00:33
  • 788
  • 0
Владимир Пидакев и Ния Бурванова продължават участието си на Световното по шахмат за младежи

Владимир Пидакев и Ния Бурванова продължават участието си на Световното по шахмат за младежи

  • 19 окт 2026 | 20:10
  • 1355
  • 1
Българската асоциация по триатлон подкрепя кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

Българската асоциация по триатлон подкрепя кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

  • 19 окт 2026 | 17:59
  • 766
  • 0
Куп спортни управници откриха паметника на Стефан Чапрашиков в Дупница

Куп спортни управници откриха паметника на Стефан Чапрашиков в Дупница

  • 19 окт 2026 | 16:50
  • 539
  • 0
Трима стрелци ще представят България на силен турнир в Казахстан

Трима стрелци ще представят България на силен турнир в Казахстан

  • 19 окт 2026 | 16:30
  • 493
  • 0
Корейката Ан спечели рекордна титла по бадминтон

Корейката Ан спечели рекордна титла по бадминтон

  • 19 окт 2026 | 13:05
  • 458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 8218
  • 45
Две "канарчета" с призове за играч на кръга - очаквайте на живо!

Две "канарчета" с призове за играч на кръга - очаквайте на живо!

  • 20 окт 2026 | 14:21
  • 495
  • 0
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 262456
  • 77
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 8926
  • 2
Литовци застават на пътя на българския шампион

Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
  • 5758
  • 6
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

  • 20 окт 2026 | 08:00
  • 3156
  • 1