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"Чужденките" вече тренират с националния отбор за мачовете с Италия

  • 20 окт 2026 | 12:53
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"Чужденките" вече тренират с националния отбор за мачовете с Италия

Състезаващата се в Италия Маринела Панайотова и Петя Василева се присъединиха към състава на женския национален отбор по хандбал, който се подготвя за двубоите срещу Италия от първата фаза на европейските квалификации за Световното първенство през 2027 година..

В понеделник вечерта националките направиха втората си тренировка в спортна зала „Орловец“ в Габрово, като в тактическото занимание активно участие взе и старши треньорът Росица Бакърджиева.

Подготовката на българския тим в Габрово ще продължи и днес, а в сряда отборът ще замине за Кранево. Там в четвъртък ще се проведе първият от двата двубоя на разменено гостуване срещу Италия.

Втората среща е насрочена за 25 октомври във Фолоника, Италия.

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