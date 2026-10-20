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МОК закрива комисиите на Весела Лечева и Стефка Костадинова

  • 20 окт 2026 | 09:40
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МОК закрива комисиите на Весела Лечева и Стефка Костадинова

Международният олимпийски комитет закрива повече от 10 свои комисии, като сред тях са и двете, в които България имаше представител. В историята отиват комисиите “Публични отношения и корпоративни комуникации”, в която бе председателят на БОК Весела Лечева, и “Култура и олимпийско наследство”, в която участваше предшественичката й Стефка Костадинова.

"След повече от година анализи, консултации и задълбочени дискусии със своите комисии, Международният олимпийски комитет (МОК) взе решение да преструктурира начина си на взаимодействие със заинтересованите страни. Организацията стигна до заключението, че работните групи с ясно дефиниран обхват и задачи са значително по-ефективен и гъвкав инструмент за оформяне на политики и подпомагане на вземането на решения.

През последните 15 месеца вече бяха сформирани няколко подобни групи, насочени към ключови теми от стратегическата инициатива „Готови за бъдещето“, като натрупаният опит доказа високата стойност на този подход.

В рамките на процеса по преразглеждане на структурите, през февруари тази година МОК временно преустанови дейността на своите неинституционални комисии. След оценка на потенциалните модели за сътрудничество централата реши окончателно да закрие тези комисии. Занапред работните групи ще бъдат основният формат за привличане на експертиза по конкретни казуси и стратегически възможности пред Олимпийското движение", се казва в съобщението от МОК до медиите.

Преходът към новия модел цели да осигури по-голяма оперативна гъвкавост при ангажирането на тяснопрофилирани специалисти и да повиши готовността на МОК да реагира своевременно на предизвикателствата чрез целенасочено и ефективно сътрудничество.

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