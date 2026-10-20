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Брентфорд сезира полицията след опасен и странен инцидент по време на мача с Ливърпул

  • 20 окт 2026 | 09:32
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Ръководството на Брентфорд официално потвърди, че е подало сигнал в полицията заради необичайна и потенциално опасна случка по време на съботния сблъсък от Висшата лига срещу Ливърпул. Двубоят на „Джитек Къмюнити Стейдиъм“ завърши със загуба за домакините с 1:2. 

Срещата в Западен Лондон обаче бе белязана не само от развоя на терена. В социалните мрежи се разпространиха видеоклипове, на които се вижда как мъж изритва топка за ръгби от тераса на сграда, издигаща се в близост до стадиона, след което топката пада директно на футболния терен. В друг клип се вижда как човек изнася топката извън игрището с ироничния надпис: „Сбърка спорта, приятел“. 

От лагера на Брентфорд реагираха незабавно заради сериозния риск за здравето на присъстващите на съоръжението. В официалното си изявление клубът подчерта: 

„Футболен клуб Брентфорд е запознат с инцидента, при който предмет бе изритан от височина към терена по време на съботния мач срещу Ливърпул. Подобно поведение е опасно и носи сериозен риск от наранявания. Случаят е предаден на полицията, като клубът оказва пълно съдействие на съответните органи в тяхното разследване за установяване на извършителите и предприемане на мерки, които могат да доведат до наказателно преследване. Сигурността на феновете, персонала, играчите и длъжностните лица в деня на мача е от първостепенно значение.“

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