България победи Швеция и Германия и достигна до топ 8 в Европа по EAFC

Българският геймър Алихан Хаджи класира родината ни на финалите на Европейското първенство по EAFC. Това се случи, след като надигра Оле "Ollelito" Арбин (12:9) и Йонас "Jonny" Вирт (13:9) в мачове, в които нашето момче показа печатляващ геймплей.

Състезателят на "лъвовете" блесна с големи победи, като успя да надиграе Швеция и Германия, а в битката срещу представителя на Маншафта, успя да се превърне и в първия играч, който го победи през целия турнир.

По този начин Алихан Хаджи ще представлява България на финалите на Европейското първенство в Лондон пред декември, където ще се опита да вдигне трофея и да прибере 30 000 долара от наградния фонд.

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