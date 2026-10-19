FURIA защити титлата си на TWC и спечели първи трофей за годината

Отборът на FURIA триумфира на Thunderpick World Championship за втора поредна година, след като победи BetBoom Team с 3:2 (13-6, 16-19, 9-13, 13-11, 13-6) карти в оспорван финал.

BACK-TO-BACK TWC CHAMPIONS🏆🖤 #FURIACS https://t.co/r8DF8swibL — FURIA (@FURIA) October 18, 2026

Бразилците спечелиха първия си трофей за 2026 г. след обявеното предстоящо напускане на Габриел "FalleN" Толедо и си осигуриха награда от 500 000 долара. FURIA започна убедително на Dust II, но BetBoom обърна развоя след успехи на Ancient и Nuke.

BACK-TO-BACK TWC CHAMPIONS🏆🖤 #FURIACS https://t.co/r8DF8swibL — FURIA (@FURIA) October 18, 2026

От FURIA отговориха на Mirage и затвориха серията убедително на Cache. Кайке "KSCERATO" Серато получи отличието за MVP, след като завърши турнира с 82 елиминации и рейтинг от 1.34.

Снимка: HLTV

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