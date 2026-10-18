Kcorp помете MVK Esports и се класира за Swiss фазата на Worlds 2026

Отборът на Karmine Corp се класира за Swiss фазата на най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026, след убедителен успех над виетнамския MVK Esports в плей-ин етапа с 3:0.
MVK преди това отстрани FURIA, но не успя да се противопостави на по-силния индивидуално и тактически съперник.
Karmine Corp за първи път ще играе в Swiss фазата на Worlds, след като миналата година пропусна турнира. Основната фаза започва на 23 октомври, когато ще участват 16 отбора.
Снимка: LOL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google