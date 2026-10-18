Kcorp помете MVK Esports и се класира за Swiss фазата на Worlds 2026

Отборът на Karmine Corp се класира за Swiss фазата на най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026, след убедителен успех над виетнамския MVK Esports в плей-ин етапа с 3:0.

QUALIFIÉS AU SWISS STAGE DES WORLDS ✅ L'équipe s'est remise sur de bons rails au fur et à mesure du Play-in, hâte de les voir jouer en Main Event ! 🫡#KCORP https://t.co/V0fr57WuEh — Karmine Corp (@KarmineCorp) October 18, 2026

MVK преди това отстрани FURIA, но не успя да се противопостави на по-силния индивидуално и тактически съперник.

Doublé pour @CalisteLoL et c'est un free nashor ! #KCORP https://t.co/7LT5sKbBas — Karmine Corp (@KarmineCorp) October 18, 2026

Karmine Corp за първи път ще играе в Swiss фазата на Worlds, след като миналата година пропусна турнира. Основната фаза започва на 23 октомври, когато ще участват 16 отбора.

Снимка: LOL Esports

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