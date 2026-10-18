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Kcorp помете MVK Esports и се класира за Swiss фазата на Worlds 2026

  • 18 окт 2026 | 23:43
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Kcorp помете MVK Esports и се класира за Swiss фазата на Worlds 2026

Отборът на Karmine Corp се класира за Swiss фазата на най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026, след убедителен успех над виетнамския MVK Esports в плей-ин етапа с 3:0.

MVK преди това отстрани FURIA, но не успя да се противопостави на по-силния индивидуално и тактически съперник.

Karmine Corp за първи път ще играе в Swiss фазата на Worlds, след като миналата година пропусна турнира. Основната фаза започва на 23 октомври, когато ще участват 16 отбора.

Снимка: LOL Esports

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