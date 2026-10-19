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FUT Esports и Karmine Corp запазват местата си във VCT EMEA за 2027–2028 г.

  • 19 окт 2026 | 18:23
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FUT Esports и Karmine Corp запазват местата си във VCT EMEA за 2027–2028 г.

FUT Esports и Karmine Corp ще продължат участието си във VCT EMEA като партньорски организации през 2027 и 2028 г., съобщават от Sheep Esports. Турският FUT запазва мястото си след четири сезона в лигата, като отборът традиционно разчита изцяло на турски състезатели.

Тимът се е класирал за VALORANT Champions във всички сезони с изключение на 2025 г., а най-доброто му представяне е седмото-осмото място през 2023 г.Karmine Corp също остава сред партньорите, след като спечели Stage 2 на VCT EMEA през тази година.

Французите вече имат основа за състава си през 2027 г., но бъдещите правила за националния състав могат да наложат промени от 2028 г. Настоящият ростер включва само двама европейски играчи при изискване за минимум трима, макар клубът евентуално да получи временно изключение.

Снимка: Riot Games

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