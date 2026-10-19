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Владимир Пидакев и Ния Бурванова продължават участието си на Световното по шахмат за младежи

  • 19 окт 2026 | 20:10
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Владимир Пидакев и Ния Бурванова продължават участието си на Световното по шахмат за младежи

Младите български шахматисти Владимир Пидакев и Ния Бурванова продължават участието си на световното първенство по шахмат за младежи, което се провежда в Рокетас де Мар. В групата при момчетата до 9 години Пидакев има 4,5 точки след изиграването на девет кръга. Българският представител започна с поражение от първи номер в стартовата схема - поляка Виктор Станковски, но след това направи серия от четири последователни победи, което го върна в борбата за призовите места. Пидакев затвърди позициите си с реми с румънеца Александру-Михай Муджат - номер 5 в стартовия списък, но серия от тежки партии с шахматисти от силните школи на САЩ, Казахстан и Португалия го оставя на 39-о място във временното класиране.

В по-горната група при момичетата до 11 години Бурванова заема 44-та позиция. Тя има 2,5 точки, като в осмия кръг постигна важна победа над Аманда Ските от Дания.

Последните партии от световното първенство са във вторник, а Пидакев и Бурванова са единствените български представители сред участниците в шест различни възрастови групи при момчетата и момичетата.

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