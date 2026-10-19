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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 19 окт 2026 | 19:06
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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

19-окт-2026 20.15 Зелен Свят - Полигран (минифутбол)

19-окт-2026 21.15 ШуърГоу - ФК Лев Инс (минифутбол)

20-окт-2026 19.15 Орлите - МФК Надежда (минифутбол)

20-окт-2026 20.15 Тихо ми пази - МФК Прогрес (минифутбол)

20-окт-2026 21.15 ТиК-КЦМ - ТНН Голд (минифутбол)

20-окт-2026 20.15 МФК Керелски - Амиго Северозапад (минифутбол)

20-окт-2026 21.15 Войводите - МФК Булгари (минифутбол)

21-окт-2026 09.00 ЦСКА W-U16 - ОФК София W-U16

21-окт-2026 20.15 Малки Страсти - Пи Ви Джи (минифутбол)

21-окт-2026 21.15 ФК Дулизелм - ФК Класиците (минифутбол)

22-окт-2026 20.15 ФК Локорско - АФК Дианабад (минифутбол)

22-окт-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Младежите (минифутбол)

23-окт-2026 18.00 Славия - ЦСКА (волейбол)

23-окт-2026 18.30 Берое 2016 - Металург (волейбол)

24-окт-2026 10.30 ЦСКА (София) U14 - УФК Ботев (София) U14

24-окт-2026 13.30 ЦСКА (София) U17 - Арда 1924 (Кърджали) U17

24-окт-2026 14.00 Пълдин (Пловдив) - Локомотив (Стара Загора)

24-окт-2026 15.30 Ботев (Пловдив) - АФР (София)

24-окт-2026 16.00 ЦСКА III (София) - Етрополе (Етрополе)

25-окт-2026 12.00 ФК Лалас - ВОСС Ловеч (минифутбол)

25-окт-2026 13.00 ЛовечЪ - Вълците (минифутбол)

25-окт-2026 14.00 МФК Диаблос - Спортинг Троян (минифутбол)

25-окт-2026 15.00 План Б - Илинден (минифутбол)

25-окт-2026 16.00 Аудиторията Ловеч - ФК Дулизелм (минифутбол)

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