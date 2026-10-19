Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
19-окт-2026 20.15 Зелен Свят - Полигран (минифутбол)
19-окт-2026 21.15 ШуърГоу - ФК Лев Инс (минифутбол)
20-окт-2026 19.15 Орлите - МФК Надежда (минифутбол)
20-окт-2026 20.15 Тихо ми пази - МФК Прогрес (минифутбол)
20-окт-2026 21.15 ТиК-КЦМ - ТНН Голд (минифутбол)
20-окт-2026 20.15 МФК Керелски - Амиго Северозапад (минифутбол)
20-окт-2026 21.15 Войводите - МФК Булгари (минифутбол)
21-окт-2026 09.00 ЦСКА W-U16 - ОФК София W-U16
21-окт-2026 20.15 Малки Страсти - Пи Ви Джи (минифутбол)
21-окт-2026 21.15 ФК Дулизелм - ФК Класиците (минифутбол)
22-окт-2026 20.15 ФК Локорско - АФК Дианабад (минифутбол)
22-окт-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Младежите (минифутбол)
23-окт-2026 18.00 Славия - ЦСКА (волейбол)
23-окт-2026 18.30 Берое 2016 - Металург (волейбол)
24-окт-2026 10.30 ЦСКА (София) U14 - УФК Ботев (София) U14
24-окт-2026 13.30 ЦСКА (София) U17 - Арда 1924 (Кърджали) U17
24-окт-2026 14.00 Пълдин (Пловдив) - Локомотив (Стара Загора)
24-окт-2026 15.30 Ботев (Пловдив) - АФР (София)
24-окт-2026 16.00 ЦСКА III (София) - Етрополе (Етрополе)
25-окт-2026 12.00 ФК Лалас - ВОСС Ловеч (минифутбол)
25-окт-2026 13.00 ЛовечЪ - Вълците (минифутбол)
25-окт-2026 14.00 МФК Диаблос - Спортинг Троян (минифутбол)
25-окт-2026 15.00 План Б - Илинден (минифутбол)
25-окт-2026 16.00 Аудиторията Ловеч - ФК Дулизелм (минифутбол)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google