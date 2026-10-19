Българската асоциация по триатлон подкрепя кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

Българската асоциация по триатлон подкрепя кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028 Пловдив, България — Българската асоциация по триатлон изразява своята подкрепа за кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028 – инициатива, която утвърждава значението на спорта за развитието на града, активния начин на живот и изграждането на устойчива спортна култура.

През годините Община Пловдив е утвърден домакин на събития от Държавния и Вътрешния спортен календар по триатлон. Последователната работа на общинската администрация, спортните организации, треньорите и състезателите допринася за популяризирането на триатлона и за утвърждаването на града като значим център за развитието на този спорт в България.

В знак на признание за това партньорство г-н Николай Бухалов отправи лична покана към г-жа Аделина Беджева, представляваща Българската асоциация по триатлон, както и към пловдивския спортен клуб 3extreme, да присъстват на гала коктейл по повод кандидатурата на града. Събитието се състоя в рамките на представянето на кандидатурата на Пловдив от кмета Костадин Димитров пред международната оценителна комисия на ACES Europe.

Пловдив – утвърдена дестинация за триатлон

Домакинството на състезания от спортния календар на Българската асоциация по триатлон е резултат от съвместните усилия на институции, спортни клубове, организатори, треньори, състезатели и доброволци. Тяхната работа не само осигурява провеждането на спортни събития на високо ниво, но и създава възможности за популяризиране на триатлона сред деца, младежи и любители на активния начин на живот.

“За нас е чест, че усилията на Българската асоциация по триатлон, на нашите треньори и състезатели, както и на местния клуб 3extreme, са оценени от Община Пловдив. През годините работим последователно за развитието и популяризирането на триатлона, а домакинството на спортни събития в града е важна част от тази мисия. Вярваме, че подкрепата за кандидатурата на Пловдив е подкрепа за развитието на спорта, за активния начин на живот и за повече възможности пред следващите поколения спортисти“, посочва Аделина Беджева - Представляваща Българската асоциация по триатлон.

Общата кауза – повече спорт и по-активно общество

Подкрепата на Българската асоциация по триатлон за кандидатурата на Пловдив отразява убеждението, че развитието на спорта изисква дългосрочно партньорство между местната власт, спортните федерации, клубовете и обществеността.

Присъствието на представители на федерацията на събитието е признание за постигнатото до момента и израз на готовност за продължаване на съвместните усилия в подкрепа на спортните инициативи в града.

Българската асоциация по триатлон вярва, че Пловдив има потенциала да продължи да развива своя спортен облик и да създава условия за участие на все повече хора в спортни дейности. Кандидатурата за Европейска столица на спорта 2028 е възможност да се надгради постигнатото и да се насърчи още по-тясното сътрудничество между всички, които работят за бъдещето на спорта.

Българската асоциация по триатлон – в подкрепа на Пловдив, в подкрепа на спорта и активното бъдеще на България!

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