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Трима стрелци ще представят България на силен турнир в Казахстан

  • 19 окт 2026 | 16:30
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Трима стрелци ще представят България на силен турнир в Казахстан

В казахстанския град Шимкент започва престижният международен турнир по спортна стрелба Гран При, който събира елитни състезатели от цял свят. Надпреварата е 35-о поредно международно издание, посветено на паметта на легендата в спортната стрелба Владимир Почивалов.

България ще бъде представена от Адиел Дунева, Николай Панов и Лидия Ненчева, които ще се състезават в дисциплините 25 метра малокалибрен пистолет и 10 метра пневматичен пистолет.

Треньор на българските състезатели и водач на групата е Владислав Манев.

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