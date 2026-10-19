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  2. Бенковски (Исперих)

Димитър Трендафилов: Много сладка победа

  • 19 окт 2026 | 16:02
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Димитър Трендафилов: Много сладка победа

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноморец (Балчик) с 2:0. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)
Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Много сладка победа срещу силен съперник, който бе шампион от миналия сезон. Няма как да не бъдем доволни от реакцията на футболистите, които играха наистина много добре. Надявам се по този начин да сме се извинили на нашите фенове и обществеността в Исперих за слабата игра и тежката загуба от Черноломец в миналия кръг. При нас явно се получава следната тенденция – липсва ни постоянство. В някои мачове играем много добре, в други не се представяме, както трябва. Ако това може да го изчистим, за да имаме по-постоянно представяне, ще бъде прекрасно. Трябва обаче да признаем, че мачът беше равностоен, просто ние бяхме по-ефективни и отбелязахме попаденията си. Гостите също имаха своите шансове, но нашият вратар спаси всичко. Поздравления за Тургай Фикри, който беше титуляр и въпреки младостта си – само на 19 години е, показа завидно психика. Защото в мач срещу по-силен съперник да излезеш титуляр, наистина показва характер. Много добри думи заслужава и Станимир Николов, също на 19 години, и той бе титуляр. Това са две момчета, пред които има сериозно бъдеще, ако продължат да играят по този начин“.

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