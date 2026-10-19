Бодирога: Цървена звезда и Партизан имат много добри шансове да продължат да бъдат част от Евролигата

Президентът на Евролигата Деян Бодирога изрази увереност в дългосрочното бъдеще на сръбските грандове Партизан и Цървена звезда в надпреварата, на фона на подготвяното разширяване и въвеждане на франчайз модел.

Бодирога потвърди в предаването Radar Forum по сръбската телевизия N1 Srbija, че и двата белградски клуба са сред подалите обвързващи оферти за получаване на франчайз статут.

„И двата клуба се ползват с много добро доверие пред нашия борд. Предвид участието им в този процес и изпълнението на всички изисквания, смятам, че имат много добри шансове да бъдат част от Евролигата“, заяви Деян Бодирога.

Бодирога потвърди новия формат на Евролигата за следващия сезон

„Накратко, виждам ги като дългосрочни партньори на Евролигата“, добави президентът на най-престижното европейско клубно състезание по баскетбол.

Кандидатурите на Цървена звезда и Партизан са част от по-мащабно преструктуриране, като Бодирога очерта планове за разширяване на лигата от 20 на 24 отбора през следващия сезон и замяна на настоящия формат „всеки срещу всеки“ с две конференции.

„Все още не сме определили критериите за формирането на тези конференции. Предстои и въвеждането на франчайзи. Налице е сериозен интерес и множество оферти – както от отбори в ЕвроКъп, така и от други извън него. Те са подали обвързващи предложения, с които изразяват желанието си да станат членове на Евролигата“, обясни той.

Деян Бодирога определи скорошната среща на акционерите в Италия като важна стъпка към тези промени, като посочи нарастващата посещаемост, телевизионната аудитория и търговския интерес.

„Евролигата никога не е била по-силна, отколкото е днес. Ние се развиваме и напредваме съгласно нашия план“, каза още именитият сърбин.

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Снимки: Imago