Бодирога потвърди новия формат на Евролигата за следващия сезон

Президентът на Евролигата Деян Бодирога беше гост в Сърбия в предаването „Radar Forum“, където говори за някои актуални теми, свързани с Евролигата.

На първо място, Бодирога направи кратко обобщение защо смята, че в момента Евролигата е по-силна от всякога.

„Евролигата никога не е била по-силна, отколкото е днес. Ние се разрастваме и напредваме според плана и програмата“, започна Бодирога.

„Ще се опитам да ви дам кратък преглед на настоящото състояние на Евролигата с няколко подробности. Миналата година над 3 300 000 фенове изпълниха нашите стадиони, а мачовете ни бяха гледани по телевизията от над 500 000 000 зрители през сезона, което е най-голямата цифра досега. Освен това се наблюдава значителен ръст и рекорди в социалните мрежи. Има все повече спонсори, партньори и фенове. Евролигата е във възход, ако погледнем всички цифри. Това беше една от причините да се съберем в Италия миналата седмица, за да обсъдим бъдещето на Евролигата. Имахме ползотворна и важна среща, за да видим какви са следващите стъпки“, допълни сръбската баскетболна легенда.

Бодирога потвърди, че Евролигата ще се разшири до 24 отбора за следващия сезон и че ще има промяна във формата – от система с кръгови мачове към подход с две конференции:

„Следващите стъпки за Евролигата са разширяване и вкарването на франчайзи. През следващата година променяме формата от сегашните 20 клуба, при които всеки играе срещу всеки, към 24 отбора, при които на практика ще има две конференции. Все още не сме определили критериите за създаване на тези конференции", изясни Бодирога.

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Снимки: Imago