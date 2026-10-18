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България отново ще има представител на неофициалното Световно клубно първенство по художествена гимнастика в Токио

  • 18 окт 2026 | 22:50
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България отново ще има представител на неофициалното Световно клубно първенство по художествена гимнастика в Токио

България отново ще има представител на AEON Cup – неофициалното световно клубно първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 22 до 25 октомври в японската столица Токио.

След продължителна пауза клуб по художествена гимнастика Левски поема предизвикателството да върне страната сред участниците в един от най-престижните клубни форуми в света.

Българският отбор ще бъде представен от Радина Стоянова при девойките старша възраст и Анания Димитрова и Иванина Иванска при жените. Състезателките ще бъдат водени от старши треньора и председател на клуба Валентина Симеонова.

България има дългогодишни традиции в AEON Cup. Легендарната треньорка Нешка Робева е част от инициативния комитет, стоял в основата на създаването на турнира, а КХГ Левски е многократен шампион в надпреварата през 90-те години на миналия век.

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