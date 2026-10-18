Ансамбълът на Левски е получил покана за участие в турнир, организиран от олимпийската шампионка Алина Кабаева

Ансамбълът на клуб по художествена гимнастика Левски, който спечели шампионската титла на Държавното първенство в категория Елит, получи специална покана за участие в престижния турнир „Небесна грация“, организиран от олимпийската шампионка Алина Кабаева през декември, съобщи старши треньорът на тима Габриела Грошева.

„Изключително съм щастлива, че децата успяха най-накрая да вземат това, за което работят. Всъщност това е тригодишен труд и работа за този отбор. Има деца, които са заедно вече трета година. Това е трудът на много деца преди този състав“, добави Грошева.

По време на Държавното първенство старши треньорката получи и приз „Весела Димитрова“.

Подготовката през тази година е включвала множество лагери, а особено ползотворен е бил този в село Трудовец, в който активно участие е взела и легендарната треньорка Нешка Робева. Тя е работила заедно с екипа по усъвършенстването на композициите.

„Г-жа Робева беше неотменна част от лагера. Разгледа композициите, хареса ги, работихме съвместно и ги украсихме. Тя беше всеки ден с нас в залата – от сутринта до вечерта, неуморна и неспирна. Върнахме се от осемчасовите тренировки в Трудовец щастливи, а не смазани от работа. За мен и за децата това беше изключително богат опит“, разказа треньорката.

След спечелването на титлата пред гимнастичките стои задачата да надградят постигнатото. Целта е да усъвършенстват артистичността, връзките между отделните елементи и цялостното изпълнение, без да променят из основи вече изградените композиции.

„Много си харесвам състава, много си харесвам и композициите, както и момичетата. На Държавното първенство те изиграха четири съчетания в многобоя и финалите без груби грешки. Но композициите все още не са такива, каквито са в моята глава. Искам изключително много да надградим артистичността и връзките. Нямам намерение да сменям съчетанията на жените“, подчерта тя.

Специално място в сърцето ѝ заема съчетанието с пет топки, което определя като изключително българско и красиво. Желанието ѝ е гимнастичките да го представят така, както го е замислила, защото показаното досега е само малка част от потенциала на композицията. Съхраняването на българския стил е важна част от философията на работа в клуб Левски и продължение на традициите, оставени от Нешка Робева.

„Не е лесна задача да можем да пресъздаваме това, което са градили преди нас, и да продължим да поддържаме наистина високо ниво. Българската школа си е българска школа. Трудно се прави българско съчетание и точно това е причината да не искам да сменям тази композиция. Изключително много ми е на сърце“, допълни Грошева.

През декември на ансамбъла на клуб Левски предстои участие в турнира „Небесна грация“, а през следващата година гимнастичките ще имат и други международни предизвикателства, сред които турнир „Саникс“ в Япония през февруари.

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