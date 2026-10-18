Даниел Трифонов зае 13-о място в квалификациите на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика

Даниел Трифонов зае 13-то място в квалификациите на прескок на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам. Българинът получи оценка от 13.883 точки, а Кевин Пенев се нареди 15-и с 13.833 точки. Двамата останаха извън финала на уреда, за който се класират първите осем състезатели.

В многобоя Трифонов събра 70.765 точки и завърши на 94-та позиция, а Пенев игра само три уреда, а не многобой.

На кон с гривни Давид Иванов, който имаше шансове за финал, не успя да изиграе чисто съчетанието си. В последния момент българинът промени отскока и намали началната си оценка. Въпреки това той постигна най-доброто българско класиране на уреда, като се нареди 43-ти с 12.500 точки.

За Иванов това беше дебют на Световно първенство при мъжете. Кевин Пенев зае 104-о място с 12.066 точки, а Даниел Трифонов е 139-и с 10.333 точки.

На висилка Трифонов завърши 67-и с 12.733 точки, а Йордан Александров се нареди 87-и с 12.333 точки. На успоредка Трифонов е 105-и с 12.500 точки. На земя Даниел Трифонов зае 130-о място с 11.200 точки, а Кевин Пенев е 132-ри с 11.100 точки.

Българските гимнастици приключиха участието си в квалификациите на Световното първенство в Ротердам без финали на отделните уреди.

Снимки: Alamy Live News

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