Реал Сосиедад вкара пет на Малага като гост

Реал Сосиедад постигна убедителна победа с 5:2 при гостуването си на Малага в мач от деветия кръг на Ла Лига. Такефуса Кубо (3'), Ори Оскарсон (26'), Микел Оярсабал (59', 67') и Гонсало Гедеш (73') отбелязаха головете за баските, докато Адриан Ниньо (54') и Пабло Мартинес (66') се разписаха за домакините.

Реал Сосиедад започна по отличен начин и поведе още в третата минута, когато Кубо прати топката в мрежата. Гостите продължиха да диктуват темпото и в 26-ата минута Оскарсон увеличи преднината им на 2:0. Малага изпитваше сериозни затруднения в защита и не успя да намери отговор на атаките на съперника преди почивката.

След подновяването на играта домакините се върнаха в срещата с попадение на Ниньо в 54-ата минута. Надеждите им за обрат обаче бяха охладени от Оярсабал, който вкара за 3:1 в 59-ата минута. Малага отново намали пасива си чрез Мартинес седем минути по-късно, но само минута след това Оярсабал отбеляза втория си гол в мача и възстанови разликата от две попадения.

В 73-ата минута Гедеш сложи точка на спора с петия гол за Реал Сосиедад. Така баските си тръгнаха с убедителен успех от „Ла Росаледа“ и затвърдиха добрата си форма в първенството. За Малага поражението задълбочи проблемите в началото на сезона, след като тимът продължава да търси първата си победа в шампионата.

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Снимки: Gettyimages