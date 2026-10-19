Лион потрепери в края, но оглави класирането в Лига 1

Лион е новият водач в Лига 1. "Хлапетата" се наложиха с 2:1 над гостуващия Ница и се изравниха по точки с Пари Сен Жермен, Лил, Париж ФК и Монако. И петте отбора са с по 14 пункта, но Лион има най-добра голова разлика.
Тимът на Пауло Фонсека изигра много добро първо полувреме, но през второто изцяло отстъпи инициативата, за което допринесе и червеният картон на Кейто Накамура в 70-ата минута.
Ница изненадващо поведе в 18-ата минута с гол на Ели Уаи. Нападателят на "орлетата" се разписа след асистенция на Жонатан Клос, като това беше единственият удар на гостите през първата част.
Лион изравни в 32-рата минута, когато Павел Шулц стигна пръв до една отбита от Йеван Диуф топка и я прати в мрежата. Малко по-късно Танър Тесман беше точен с глава и домакините обърнаха резултата в своя полза.
Втората част беше коренно различна. Лион изцяло се защитаваше, а Ница създаваше положения и ги пропускаше. Изгонването на Накамура принуди "хлапетата" да се приберат още по-дълбоко в половината си. В добавеното време Ели Уаи отново преодоля Реми Дешан, но голът му бе отменен заради засада.
Поражението остави Ница на 13-та позиция в подреждането с 8 точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago