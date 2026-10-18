Геша: Героят е вратаря на гостите

0:0 приключиха в Тервел, местния Септември и Черноломец (Попово). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Без голове на дербито в Тервел

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Имахме проблеми в състава. Играха хора с контузии, болни, които превъзмогнаха себе си. Останахме и с човек по-малко в края на първото полувреме. Смятам, че въпреки това отборът игра добре. Пропуснахме някои ситуации. Съжаляваме, че успяхме да победим. Нямахме късмет пред гола. За мен вратарят на гостите е герой за своя отбор. Важното е, че имаше желание в нашия отбор, което в някои мачове не се показваше“.

Снимка: septemvri98.com

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