Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

Септември (Тервел) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„След тежкия двубой в Разград, следва ново също толкова сериозно изпитание. Черноломец винаги е сред най-трудните ни съперници. В момента е във възход. С годините, мачовете помежду ни се превърнаха в дербита и до голяма степен определящи за крайното класиране. Това не е изненадващо, защото и от двете страни има доказани футболисти, които знаят как се играят в тежки двубои. В такива изключително важна е концентрацията през всичките 90 минути. Всяко отпускане може да бъде наказано от противника. Очаквам да стане интересен мач и да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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