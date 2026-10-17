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Отличен старт за българските боксьори на световното първенство до 19 години в Черна гора

  • 17 окт 2026 | 21:45
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Отличен старт за българските боксьори на световното първенство до 19 години в Черна гора

България започна по най-добрия начин участието си на световното първенство по бокс до 19 години в Черна гора. Националите ни постигнаха две победи на ринга в Будва, като проведоха страхотни мачове под ръководството на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

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В категория до 70 килограма Максим Кирилов срази представителя на Молдова Александър Марга. Младият ни талант проведе много точно срещата и не остави шанс на съперника си. Победата осигури участие във втория кръг на Кирилов. Там той ще се изправи срещу поставения под №2 в схемата Кевин Трукавка (Полша). Мачът им ще се проведе на 19 октомври.

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При 65-килограмовите Владимир Давидов срази представителя на Литва Артурас Маяуцкас с 5:0 съдийски гласа. Той разгърна потенциала си и преодоля по категоричен начин първия си съперник в категория до 65 килограма. С представянето си българинът си осигури място в следващата фаза. Там талантът ни ще боксира с англичанина Йошуа Флеминг. Мачът им ще се играе на 20 октомври.

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