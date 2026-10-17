Гол и асистенция на Лукас Петков помогнаха за победа на Елверсберг в шоу със 7 попадения

Българският национал Лукас Петков се отчете с попадение и асистенция при домакинската победа на неговия Елверсберг с 4:3 над Аугсбург в голово шоу от шестия кръг на Бундеслигата. Така дясното крило вече има три гола и две асистенции от началото на сезона.

Още в четвъртата минута именно Петков изпълни дузпа, която беше отсъдена заради игра с ръка на Крислен Мацима. Фин Дамен отрази с крак удара от бялата точка на българина, който обаче първи стигна до топката и не сгреши при добавката си. Само три минути по-късно Ласе Гюнтнер удвои преднината след контраатака, при която му асистира Морис Кратенмахер. В 28-ата минута Елверсберг поведе с три гола, след като Максимилиан Рьор беше точен след пас на Феликс Кайдел. Точно преди почивката гостите върнаха едно попадение чрез успешна дузпа на Фабиан Рийдер, дошла след игра с ръка на Максимилиан Рьор.

Man of the Match! 💪⚫️⚪️ #DieElv #UnsereElv #ELVFCA https://t.co/Lo7bzFWD5T — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) October 17, 2026

В 76-ата минута баварците още веднъж намалиха изоставането си, и то отново след дузпа, която беше отсъдена за нарушение на Лукас Пинкерт срещу Хенес Беренс, а Михаел Грегорич се разписа от бялата точка. В 79-ата минута ВАР отмени гол на Раиф Адам за домакините, а в 87-ата минута отказа да даде дузпа за Аугсбург. В 89-ата минута Фредерик Шмахъл отбеляза четвъртото попадение за Елверсберг, възползвайки се от подаване на Петков. Още при следващата си атака обаче гостите също стигнаха до гол, дело на Мерт Кьомюр след пас на Беренс. В последните секунди на срещата Ноел Фоткю имаше възможност да направи победата на новака по-убедителна, но стреля в напречната греда от дузпа, която сам си спечели чрез фал на Калвин Бракелман.

Така Петков получи наградата за Играч на мача, а Елверсберг прекъсна серията си от три срещи без победа и се изкачи на шестото място в класирането, събирайки 10 точки в актива си. Аугсбург пък се смъкна на десетата позиция, оставайки с 8 пункта.

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Снимки: Gettyimages