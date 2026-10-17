Вердер измъкна точката след пасив от два гола

Вердер Бремен и Падерборн завършиха 2:2 в зрелищен двубой от шестия кръг на Бундеслигата. Стефано Марино (18') и Щефен Тигес (30') дадоха аванс от два гола на гостите през първото полувреме, но Никлас Фюлкруг (59', 65'-дузпа) възстанови равенството след почивката и донесе точката на домакините.

Падерборн се възползва от възможностите си през първата част и наказа пропуските на Вердер. Марино откри резултата в 18-ата минута, а малко след изтичането на половин час Тигес удвои преднината на гостите. Въпреки изоставането си, бременци създадоха достатъчно положения, но срещнаха сериозна съпротива от вратаря на съперника и се оттеглиха на почивката при пасив от 0:2.

След подновяването на играта Вердер увеличи натиска и бързо се върна в мача. Фюлкруг намали изоставането в 59-ата минута, а шест минути по-късно реализира от дузпа за 2:2. Така домакините заличиха пасива си от два гола и избегнаха поражението, докато Падерборн пропусна възможността да си тръгне с ценна победа от Бремен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google