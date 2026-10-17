Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)

Вердер измъкна точката след пасив от два гола

  • 17 окт 2026 | 18:55
  • 499
  • 0
Вердер измъкна точката след пасив от два гола

Вердер Бремен и Падерборн завършиха 2:2 в зрелищен двубой от шестия кръг на Бундеслигата. Стефано Марино (18') и Щефен Тигес (30') дадоха аванс от два гола на гостите през първото полувреме, но Никлас Фюлкруг (59', 65'-дузпа) възстанови равенството след почивката и донесе точката на домакините.

Падерборн се възползва от възможностите си през първата част и наказа пропуските на Вердер. Марино откри резултата в 18-ата минута, а малко след изтичането на половин час Тигес удвои преднината на гостите. Въпреки изоставането си, бременци създадоха достатъчно положения, но срещнаха сериозна съпротива от вратаря на съперника и се оттеглиха на почивката при пасив от 0:2.

След подновяването на играта Вердер увеличи натиска и бързо се върна в мача. Фюлкруг намали изоставането в 59-ата минута, а шест минути по-късно реализира от дузпа за 2:2. Така домакините заличиха пасива си от два гола и избегнаха поражението, докато Падерборн пропусна възможността да си тръгне с ценна победа от Бремен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 11752
  • 0
Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

  • 17 окт 2026 | 15:49
  • 1508
  • 0
Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

  • 17 окт 2026 | 15:40
  • 1410
  • 0
Прекратеният двубой от Ла Лига ще се доиграе пред празни трибуни

Прекратеният двубой от Ла Лига ще се доиграе пред празни трибуни

  • 17 окт 2026 | 15:34
  • 1329
  • 0
Синът на Уейн Рууни с още една крачка към първия отбор на Ман Юнайтед

Синът на Уейн Рууни с още една крачка към първия отбор на Ман Юнайтед

  • 17 окт 2026 | 15:22
  • 2159
  • 0
Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

  • 17 окт 2026 | 14:45
  • 926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 13987
  • 0
Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

  • 17 окт 2026 | 18:01
  • 9394
  • 0
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 32416
  • 0
Бетис 1:2 Барселона, не зачетоха втори гол на домакините

Бетис 1:2 Барселона, не зачетоха втори гол на домакините

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 4241
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 11752
  • 0
Нов УС и нов председател в БФ Борба

Нов УС и нов председател в БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 16:17
  • 33635
  • 0