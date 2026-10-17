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България вече има медал на Световното първенство по сумо в Баку

  • 17 окт 2026 | 18:30
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България вече има медал на Световното първенство по сумо в Баку

България стартира с медал участието си в Световното първенство по сумо, което се провежда в Баку (Азербайджан).

Дебютантката на шампионат на планетата Габриела Спасова успя да се пребори за бронза в категория до 60 кг при девойките до 18 години. На полуфинала тя загуби от представителката на Унгария Янка Силий, която в последствие стана и шампионка. На последното Европейско Спасова загуби от същата състезателка в битката за бронза.

"Усещането е повече от прекрасно. След толкова европейски, на които си изпусках медала този път си го взел и то на Световно. Сега продължавам да тренирам и да се готвя, защото вече ще мога да участвам на Световно само при жените. Но аз имам европейска титла за жени, така че това не ми е непознато", заяви Габриела Спасова.

В часовете преди състезанието тя бе непрестанно обгрижвана от останалите момичета от отбора Михаела Христова, Анна Методиева и Станислава Атанасова.

"Те са непрестанно до мен. Много ме надъхват, много ми помагат на психиката. Голяма опора са ми. Като треньорки са ми", споделя още Спасова и показа талисманче - фигурка на куче, което е копие на истинския ѝ домашен любимец Бруно.

Габриела благодари на своите лични треньорки Иглика Миленчева и Александра Накова и националните треньори Христо Христов и Николай Николов.

А каква е мечтата на едно момиче, което освен сумо, тренира и се състезава още в самбо и сумо: "Олимпийски игри"!

В кариерата си Габриела има още титла за жени, сребърен и три бронзови медала при девойките от Европейски първенства.

Утре на дохиото в Баку в битка за медали излизат представителите ни при жените и мъжете.

Жени:

 Михаела Христова - до 65 кг. 

Анна Методиева - до 73 кг. 

 Станислава Атанасова - до 80 кг.  

Мъже: 

Пресиян Михов - до 85 кг.  

Иван Благоев - до 100 кг. 

Симеон Станкович - до 115 кг.

Снимка: Българска федерация по сумо

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